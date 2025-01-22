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مشاهير العرب - تجاوزت الـ 40 مليون دولار.. ميزانية إنتاج فيلم «The Seven Dogs»لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تجاوزت الـ 40 مليون دولار.. ميزانية إنتاج فيلم «The Seven Dogs»لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجاوزت الـ 40 مليون دولار.. ميزانية إنتاج فيلم «The Seven Dogs»لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:06 مساءً - بدأ اليوم تصوير فيلم «The Seven Dogs»، وهو من من بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن المقرر تصويره في استوديوهات الحصن Big Time ليكون أول فيلم يصور بتلك الاستوديوهات.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على انطلاق تصوير فيلم «The Seven Dogs» قائلا: «اليوم يوم مهم في تاريخي، وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح».

فيلم The Seven Dogs

وأشار تركي آل الشيخ إلى ضخامة تكلفة إنتاج فيلم «The Seven Dogs» قائلا: الفيلم سيكون أول فيلم يتصور في استوديوهات الحصن Big Time، في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الـ40 مليون دولار».

واستكمل: «الفيلم بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبد العزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal، يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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