"معارك العرب في الأندلس" أحدث إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:15 صباحاً - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "معارك العرب في الأندلس" للأديب بطرس البستاني، ضمن مجموعة الأعمال الرائدة التي تطرحها الهيئة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 5 فبراير المقبل.

كتاب معارك العرب في الأندلس

يستعرض كتاب "معارك العرب في الأندلس" للأديب والمؤرخ بطرس البستاني الأسباب التي قادت إلى سقوط الأندلس بعد ثمانية قرون من الحكم الإسلامي، موضحا أن تفكك الدولة الأندلسية إلى 22 دويلة صغيرة، بعد إعلان الوزير أبو الحزم بن جهور انهيارها، كان العامل الأبرز الذي استغله الغرب للاستيلاء عليها.

ويتناول أيضا سقوط غرناطة، آخر معاقل الأندلس، عام 1492م، مما أدى إلى ضياع مركز حضاري إسلامي ترك أثرا لا يمحى في أوروبا.

إصدارات قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة ومجموعة أخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وتنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر والأعمال الرائدة بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.