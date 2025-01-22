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السيسي للمصريين: حافظوا على بلدكم - أخبار كلمتك

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السيسي للمصريين: حافظوا على بلدكم - أخبار كلمتك

السيسي للمصريين: حافظوا على بلدكم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً - وجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين قائلا: حافظوا على بلدكم.

أكد الرئيس السيسي أن شهداء مصر حافظوا على بلدهم وقدموا أرواحهم فداء لها وأن مصر لن تنسى شهداءها.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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