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إعلام عبري: حدث أمني صعب في جنين وعدد من المصابين بين قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: حدث أمني صعب في جنين وعدد من المصابين بين قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

إعلام عبري: حدث أمني صعب في جنين وعدد من المصابين بين قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً - ذكرت  وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هناك عددا من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحافظة جنين جراء حادث أمني صعب.

قوات جيش الاحتلال تتعرض لحادث أمني صعب بالضفة الغربية 

وأفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري: "حدث أمنى صعب في جنين، حيث تحلق طائرات مسيرة مسلحة في سماء المدينة، فيما هبطت طائرة هليكوبتر في بلينسون بتل أبيب تقل عددا من الجنود المصابين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في جنين 

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في محافظة جنين دون ذكر أي تفاصيل، فيما يتوقع أن يكون كمينا نصب للإطاحة بقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: نحتاج إلى تجنيد 10 آلاف عنصر جديد

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تحرك تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة باتجاه مدينة ومخيم جنين اليوم الأربعاء، في إطار عملية "الجدار الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الثلاثاء عن بدء عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية، زاعما  أنها تهدف لتعزيز الأمن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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