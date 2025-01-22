مدير تعليم القاهرة تؤكد انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:26 مساءً - أكدت سماح إبراهيم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية لعام 2025/2024 لليوم الرابع على التوالي

وأشارت سماح إبراهيم، إلى أن الامتحانات تسير وفق إطارها الصحيح منذ انطلاقها، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب فى كافة اللجان الامتحانية.

ولفتت مدير مديرية تعليم القاهرة، إلى التواصل اللحظى بمديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب داخل اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإتمام تجهيزات كافة اللجان من إضاءة وتهوية.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 22 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024، فى مادتي:

ـ العلوم من (9: 11 )

ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (11.30: 12.30 )

وشددت وكيل الوزارة على مكافحة الغش بجميع صورة وأشكاله، ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة الالكترونية داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين.