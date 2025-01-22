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طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

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طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

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طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:05 مساءً - طرح اليوم الأربعاء، فيلم الرعب Nosferatu، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد نجاحه في تحقيق إيرادات ضخمة في السينمات، وإشادات إيجابية من النقاد.

تفاصيل فيلم الرعب Nosferatu

فيلم Nosferatu، يعد أحد أبرز أفلام 2024، وهو من إخراج روبرت إيجرز، ويعد Nosferatu إعادة إنتاج للفيلم الصامت الصادر في عام 1922.

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وتدور أحداث Nosferatu، حول مصاص دماء مرعب، يعجب بشدة بامرأة شابة مسكونة، مما تسبب في رعب لا يوصف في أعقاب ذلك.

الفيلم  بطولة كل من؛ نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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