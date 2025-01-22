افاد ناشطون بمشاهدتهم بائع غزل البنات يبكي باحدى شوارع عدن يوم امس الثلاثاءظ
وبحسب ناشطون فان بائع غزل البنات بخط عبدالقوي بالشيخ عثمان كان يبكي ويقوم بتمزيق اكياس بضاعته وعند اقتراب المواطنين منه اخبرهم بانه لم يبيع شيء والساعة ١٠ بالليل ولم يستطيع توفير مبلغ لشراء وجبة عشاء لاولاده.
وقام اثنين من فاعلي الخير بمواساة الرجل واعطائه ماتيسر من المال لشراء وجبة العشاء في مشهد يظهر مدى صعوبة الحياة في اظل ارتفاع الاسعار
رجل يبكي بشوارع عدن نتيجة عدم توفيره لقيمة وجبة العشاء(مؤلم) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:06 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بمشاهدتهم بائع غزل البنات يبكي باحدى شوارع عدن يوم امس الثلاثاءظ
افاد ناشطون بمشاهدتهم بائع غزل البنات يبكي باحدى شوارع عدن يوم امس الثلاثاءظ
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