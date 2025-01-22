عاجل:الاتحاد الاوربي يعلن موقفه من اطلاق سراح طاقم سفينة غالاكسي ليدر في صنعاء - أخبار كلمتك

قال الاتحاد الاوروبي:‏يرحب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" الذي يضم مواطنين أوروبيين. واضاف: سيريح هذا بال الأسر ويسهم في الخفض الضروري للنزاع في منطقة البحر الأحمر يعبر الاتحاد الأوروبي عن تقديره العميق لعُمان لتسهيل الإفراج عنهم

‏واختتم :يؤكد الاتحاد الأوروبي على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري دون شروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا من قبل الحوثيين وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه السلام المستدام في اليمن.