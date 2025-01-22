جامعة الأزهر تتراجع عن تعريب مناهج الطب: القرار قيد الدراسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:04 مساءً - أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر بيانًا بشأن ما يتمُّ تداوله حول توجيه الدراسة باللغة العربية في قطاعات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان.

بيان جامعة الأزهر حول قرار تعريب العلوم الطبية

أوضح البيان، أن الذي يتم حاليًا هو دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حدٍّ سواء.

وقال بيان المركز، إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.

وكان الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة علمية لتعريب مقررات علم الطب الشرعي بكليات الطب التابعة للجامعة.

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