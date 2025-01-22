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الشوط الأول، ريال مدريد يتقدم على سالزبورج بثنائية رودريجو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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الشوط الأول، ريال مدريد يتقدم على سالزبورج بثنائية رودريجو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الشوط الأول، ريال مدريد يتقدم على سالزبورج بثنائية رودريجو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:00 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج النمساوي بنتيجة 0/2 للريال، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

سجل رودريجو هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 23 و35.

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بالأوروجوياني فيدي فالفيردي كظهير أيمن، في ظل غياب لوكاس فاسكيز للإيقاف وداني كارفاخال للإصابة.

كما استعاد ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي غاب عن مباراة لاس بالماس الأخيرة في الليجا، بسبب الإيقاف.

وشارك المخضرم لوكا مودريتش أساسيا في وسط ملعب الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد ضد سالزبورج

وضم تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مورديتش - جود بيلينجهام - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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