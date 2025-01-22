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دوري أبطال أوروبا، آرسنال يتقدم بهدف على دينامو زغرب بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، آرسنال يتقدم بهدف على دينامو زغرب بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، آرسنال يتقدم بهدف على دينامو زغرب بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:00 مساءً - تقدم فريق آرسنال علي نظيره دينامو زغرب بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب الإمارات؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ديكلان رايس لفريق آرسنال في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول. 

تشكيل آرسنال أمام دينامو زغرب

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"،بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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