الرياضة - 11:35 - سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:35 مساءً - سعر الذهب.. زاد سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025

سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الختامية نحو 3760 جنيها للبيع، ولكنه سجل في نهاية التعاملات المسائية نحو 3770 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيه سعر الذهب عيار 22 33949.5 جنيها 3923.25 جنيه سعر الذهب عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيه سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه

سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية إلى مستوى 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

علا سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

صعد سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وهيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فصعد في نهاية التعاملات إلى مستوى 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.