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الرياضة - 11:35 - سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:35 - سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:35 - سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:35 مساءً - سعر الذهب.. زاد سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2025

سجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الختامية نحو 3760 جنيها للبيع، ولكنه سجل في نهاية التعاملات المسائية نحو 3770 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب الآن وآخر تحديث اليوم
سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيه
سعر الذهب عيار 22 33949.5 جنيها 3923.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه

سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية إلى مستوى 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة وتنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

علا سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

صعد سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وهيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12 فصعد في نهاية التعاملات إلى مستوى 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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