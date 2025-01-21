الرياضة - 12:51 - الطن بكام النهاردة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:51 صباحاً - شهد سعر الحديد اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 تباين بالتزامن مع انخفاض سعر الأسمنت، وذلك وفقًا للسعر المعلن من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة مجلس الوزراء كما يأتي:

وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38081 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 373 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس.

وسعر حديد عز، سجل نحو 39827 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 21 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر حديد السويس نحو 310 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه للطن.

- حديد بشاي يسجل 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العشري يسجل 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد الجيوشي يسجل 310 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في مصر

- بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2871 جنيهات مسجلا تراجع قدره 139 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.

- سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.