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كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

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كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:25 صباحاً - كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أنه حاول التحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر لمعرفة سبب ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في المباريات. 

وقال كهربا خلال حواره الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر: كلام  كولر مكنش مقنع كان بيتوهني في الكلام كل مرة أقعد معاه فيها ".

 

وتابع كهربا : “كل كلام كولر اتمرن كويس وده عكس الواقع انا بتمرن كويس جدا كمان”

وعن علاقته بوسام ابو علي مهاجم الاهلي قال:"علاقتي به جيدة جدا وهو مهاجم متميز وتالقه لا يضرني طالما في مصلحة الفريق وليس له علاقة بابتعادي عن المباريات ودائمًا لو وجدت النصيحة اعطيها له وهو يتقبل كلامي بصدر رحب ".

 

 

https://fb.watch/xexKsGUIeO/

 

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

على جانب آخر، أسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارًا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

 

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفًا

صنع: 22 هدفًا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد الليبي على التواجد بمقر النادي بالجزيرة أمس الأحد وعقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء. 

وأنهى كهربا كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

و لم يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير كهربا أمام فاركو يوم الأربعاء المقبل وإن كان الأقرب أن يغيب اللاعب عن اللقاء خاصة بعد أن أكد للاعبين على التواجد بالنادي يوم الثلاثاء لوداع زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق رحلته مع الاتحاد الليبي.

وكان كهربا قد تلقى عروضا من أندية الاتحاد والسويحلي الليبي والزوراء العراقي والمريخ السوداني إلا أنه حسم أمره بالانتقال لنادي الاتحاد الليبي نظرا لقوة عرضهم المادي والذي وصل لـ 800 الف دولار للاعب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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