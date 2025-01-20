الدوري السعودي، الفيحاء يتخطى الخلود بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:45 مساءً - الدوري السعودي، حقق فريق الفيحاء السعودي فوزا مستحقا أمام نظيره الخلود بهدف نظيف، في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي

سجل هدف الفيحاء اللاعب أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 53

تعادل الفيحاء والخلود

وبدأت مباراة الفيحاء والخلود المقامة على ملعب المدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف مبكر.

واستمرت المحاولات وسط أفضلية للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الخلود، الذي استحوذ على وسط الملعب، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

الخلود السعودي، كلمتك

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في هز الشباك خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما سيواصل الفريق الجنوبي محاولاته للتسجيل.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

وبعد مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الجنوبي في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

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