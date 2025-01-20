الرياضة - 11:55 - بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025 - أخبار كلمتك

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:35 - «تنصيب ترامب».. 200 أمر تنفيذي في أول يوم بالبيت الأبيض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:35 - «تنصيب ترامب».. 200 أمر تنفيذي في أول يوم بالبيت الأبيض - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - «تنصيب ترامب».. 200 أمر تنفيذي في أول يوم بالبيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:35 مساءً - قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيوقع أكثر من 200 إجراء تنفيذي بأول يوم له في منصبه الذى يبدأ غدا الثلاثاء بعد حفل تنصيبه الاثنين 20 يناير 2025، واستلامه رسميا مهام الرئاسة.

وستركز الموجة الأولى القياسية من أولويات السياسة للرئيس ترامب على أمن الحدود، والطاقة، وخفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والمزيد، وفقًا لتقارير الشبكة.

هذه بعضها:

- رفع السرية عن الملفات الجنسية لقضية جيفري إبستين.

- رفع السرية عن أحداث 11 سبتمبر 2001.

- رفع السرية عن ملفات اغتيال جون كينيدي.

- إخراج الشواذ من الجيش.

- منع الشواذ من الدخول في الرياضات النسائية.

- ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

- السيطرة على التعليم في جميع الولايات الأمريكية.

- محاربة الهجرة غير الشرعية.

- إلغاء الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن (وصفها ترامب أوامر بايدن الحمقاء).

- تكثيف برامج الذكاء الاصطناعي.

- تشكيل وزارة الكفاءة الحكومية.

- إصدار عفو عن الأشخاص المدانين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويعتقد البعض بأن هذه القرارات قد يتم الطعن في الكثير منها في المحكمة وأوامر أخرى ستواجه عقبات لوجستية.

اقرأ أيضاً
عودة «تيك توك» للعمل في أمريكا.. وترامب يتعهد بإحيائه من جديد

بلطجة القوة والانحياز لإسرائيل.. «مصطفى بكري» كاشفا عن رسائل ترامب إلى العالم

«ترامب»: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق