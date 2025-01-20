الرياضة - 10:35 - «تنصيب ترامب».. 200 أمر تنفيذي في أول يوم بالبيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:35 مساءً - قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيوقع أكثر من 200 إجراء تنفيذي بأول يوم له في منصبه الذى يبدأ غدا الثلاثاء بعد حفل تنصيبه الاثنين 20 يناير 2025، واستلامه رسميا مهام الرئاسة.

وستركز الموجة الأولى القياسية من أولويات السياسة للرئيس ترامب على أمن الحدود، والطاقة، وخفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، والمزيد، وفقًا لتقارير الشبكة.

هذه بعضها:

- رفع السرية عن الملفات الجنسية لقضية جيفري إبستين.

- رفع السرية عن أحداث 11 سبتمبر 2001.

- رفع السرية عن ملفات اغتيال جون كينيدي.

- إخراج الشواذ من الجيش.

- منع الشواذ من الدخول في الرياضات النسائية.

- ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

- السيطرة على التعليم في جميع الولايات الأمريكية.

- محاربة الهجرة غير الشرعية.

- إلغاء الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن (وصفها ترامب أوامر بايدن الحمقاء).

- تكثيف برامج الذكاء الاصطناعي.

- تشكيل وزارة الكفاءة الحكومية.

- إصدار عفو عن الأشخاص المدانين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويعتقد البعض بأن هذه القرارات قد يتم الطعن في الكثير منها في المحكمة وأوامر أخرى ستواجه عقبات لوجستية.