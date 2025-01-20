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رئيس جامعة سوهاج يعلن جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي قطاع غزة - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة سوهاج يعلن جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي قطاع غزة - أخبار كلمتك

رئيس جامعة سوهاج يعلن جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:25 مساءً - أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، عن جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية، لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة.

وقال رئيس الجامعة، إن جاهزية المستشفيات الجامعية في سوهاج تأتي دعمًا للأشقاء الفلسطينيين، وأيضاً في إطار نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم وضع كافة الإمكانات والتجهيزات الطبية والعلاجية والمستلزمات بمستشفيات الجامعة للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات الواردة، وتجهيز فرق طبية متخصصة، وغرف العناية المركزة والطوارئ، وتوفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ.

وأوضح رئيس الجامعة أنه في أبريل الماضي استقبلت مستشفيات جامعة سوهاج 69 مصابًا فلسطينيًا وذويهم وتم علاجهم على مدار شهر، حيث تم تخصيص 3 طوابق بالمستشفى، تضم 21 غرفة مجهزة لهم لتلقي العلاج السريري في بيئة صحية جيدة، إضافة إلى توفير جميع الوجبات الصحية، ووسائل الأمن والسلامة والترفيه لذويهم داخل وخارج المستشفى، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم سواء في الجراحات التخصصية والإصابات المُعقدة، مع رصد الأمراض المزمنة، مثل " الضغط، السكر، الفشل الكلوي، والأورام"، إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية، وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، حتى تماثلهم للشفاء التام.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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