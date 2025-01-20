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تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع - أخبار كلمتك

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تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع - أخبار كلمتك

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:34 مساءً - خناقة مدرسة التجمع، أعرب خالد الجوهري رئيس قطاع التكنولوجيا بمدرسة التجمع  التي شهدت مشاجرة الطالبات واعتدئهن على كرمة تيسير: عن ترحيب إدارة المدرسة بقرارت وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا: وكيلة المدرسة نفت أن تكون صاحبة الأكونت الذي هاجم وزير التعليم.
 

فيديو مشاكرة طالبات مدرسة التجمع 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: “الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا مدته 30 ثانية فقط، وما حدث أن هناك مشادة بين الطلبة، ومكان المشادة كان فيه مشرفين واللي حصل كله مكملش دقيقة.”.
 

 

واقعة كرمة تيسير

ولفت:"المشرفين والأطباء فحصوا الطالبة كرمة تيسير، وبعدها ماحدش مشي غير لما كل واحد فيهم كتب الإفادة وتم إسعاف كرمة".

 

قرار مدرسة التجمع بشأة المشاجرة

وتابع:": صدر قرار بفصل الطلبة المعتدين على كارما، قبل ضغط السوشيال ميديا أو الوزارة"، موضحًت:"المدرسة فصلت الطالبات المعتديات على كارما لنهاية العام، حتى عرضهم على لجنة تفحص الواقعة، والجميع رحب بالقرار واعتذرنا لوالد كارما.
 

تصعيد والد كرمة تيسير

وأشار:"ولي أمر كرمة هو من صعد الأمور إلى النيابة وربما ده حدث بعد رؤيته للفيديو على السوشيال ميديا"، لافتًا:"لدينا لجان اشتغلت من يوم السبت في مشكلة الطالبة كرمة"

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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