الرياضة - 10:35 - استمارة الثانوية العامة 2025.. الموعد الرسمي للتسجيل «الرابط والخطوات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:35 مساءً - استمارة الثانوية العامة 2025.. تزايد البحث من قبل الكثير من الطلاب عن التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة وآخر مدة للتسجيل، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة.

التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

موعد التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن بدء التسجيل الإلكتروني لـ استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 اعتبارًا من الأربعاء الماضي 15 يناير 2025، لافتة إلى أن التسجيل مستمر حتى نهاية فبراير 2025.

رابط التسجيل الإلكتروني في استمارة الثانوية العامة 2025

ولاستكمال خطوات التقديم للامتحانات التي من المقرر أن تبدأ في 14 يونيو 2025، ويستطيع طلاب الثانوية العامة التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2025، من خلال الرابط الرسمي للوزارة، ويمكنكم الدخول على الموقع مباشرة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الثانوية العامة 2025

حددت الوزارة قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم، وتشمل:

- الاستمارة الأصلية وصور منها.

- 4 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب.

- شهادة ميلاد حديثة.

- إيصال المصروفات الدراسية وصورة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان وصورة منه.

- إيصال التابلت وصورة منه.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع كتابة رقم الهاتف.

- إيصال إعادة القيد (لمن تجاوزوا نسبة الغياب القانونية).

- طابع فئة 10 جنيهات لدعم وتنمية المشروعات.

رسوم التقديم للامتحانات.

- 210 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

- 410 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة أو الرابعة.

تدعو الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير في إجراءات التسجيل.