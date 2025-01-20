ترشيح الفنان إحسان الترك للمشاركة في مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:19 مساءً - تلقى الفنان إحسان الترك ترشيحًا من فريق عمل مسلسل “ فهد البطل”، للمشاركة في العمل الذي يتم تصويره حاليًا بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن طلب من الفنان أحمد العوضي بطل المسلسل أن يتيح له فرصة العمل معه

ومن جانبه أكد العوضي أنه تم اليوم التواصل مع الفنان إحسان الترك من خلال فريق إخراج مسلسل فهد البطل، لإبلاغه بالدور الذي رُشح له في المسلسل ليبدأ بعدها التصوير بشكل مباشر

وأضاف العوضي أنه من دواعي سروره أن ينضم الفنان إحسان الترك لفريق عمل المسلسل، لأنه بالطبع سوف يكون إضافة جيدة للعمل

يذكر أن مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وعصام السقا ويارا السكري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام

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