سعر التذكرة 350 جنيها، أحمد كامل ومسلم في حفل مشترك يوم 7 فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:59 مساءً - يحيي المطرب الشعبي مسلم حفلا غنائيا مشتركا مع المطرب أحمد كامل في أحد النوادي الكبري في منطقة صلاح سالم وذلك يوم 7 فبراير المقبل.

حفل أحمد كامل ومسلم

وكشفت الشركة المنظمة لحفل مسلم وأحمد كامل وجاءت بفئة واحدة فقط وهي 350 جنيها.

ومن المفترض أن يقدم الثنائي أحمد كامل ومسلم عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

وكان نجح المطرب الشاب أحمد كامل، في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “وش الدنيا”، بعد ساعات من طرح الأغنية.

وكان أحمد كامل، طرح مؤخرا فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل عنوان "شكلى هعيش"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

غنية شكلى هعيش

وأغنية "شكلى هعيش" كلمات مصطفى ناصر، وخالد عصام، وألحان خالد عصام، وتوزيع موسيقى، إسلام شيتوس، ومن إخراج بولو، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن أحمد كامل، ونجم الراب زاب ثروت، قدما منذ فترة قريبة تجربتهما الأولى معا، وقاما بطرح فيديو كليب أغنيتهما "زى الجنة"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، ولازالت تواصل النجاح، ومن المقرر أن يقدم أحمد كامل خلال الفترة القادمة مجموعة من الأغنيات بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات.. وتقول كلمات"شكلى هعيش".

عديت نجوم الليل لوحدي وايدي مش جواها ايد

عيطت كام مرة الليلادي عادي يعني واية الجديد

من يجي وحدة وغربتين بجري ورا نفس الخيال

وان خدت خطوة لقلبي قلبي ياخد خطوتين بعيد

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