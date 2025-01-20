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مشاهير العرب - «كان صاحب خلق رفيع».. نقيب الإعلاميين ينعى المعلق الرياضي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كان صاحب خلق رفيع».. نقيب الإعلاميين ينعى المعلق الرياضي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كان صاحب خلق رفيع».. نقيب الإعلاميين ينعى المعلق الرياضي ميمي الشربيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:30 مساءً - نعى النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكابتن والمعلق الرياضي القدير ميمي الشربيني، الذي وافته المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين إن الراحل الكابتن ميمي الشربيني كان صاحب خلق رفيع، ويحظى بتقدير واحترام كل محبي وعشاق كرة القدم.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الفقيد كان موسوعة رياضية ومعلّقًا متميزًا، حيث أثرت مصطلحاته وأسلوبه الفريد في التعليق الكروي، وظلت عباراتُه حاضرةً في وجدان عشاق الكرة في مصر والوطن العربي.

وأشار سعده قائلًا: "لا يمكن نسيان ما قدمه الراحل من إثراء للمصطلحات الكروية وأسلوب التعليق الرياضي، الذي أصبح مرجعًا للكثيرين، ونحن نستعين بكلماته وألفاظه حتى اليوم".

وأكد أن الراحل كان قامةً رياضية فريدة وشخصية إعلامية لن تتكرر، إذ ترك بصمة استثنائية في عالم التعليق الرياضي، حيث يُعد أحد أعظم المعلقين في تاريخ الرياضة العربية، ومدرسةً أصيلة في فن التعليق.

ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد المعلق الكبير ميمي الشربيني، ولجميع محبي كرة القدم والأسرة الإعلامية.

ودعا نقيب الإعلاميين اللهَ عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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