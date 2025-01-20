وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تيم الحسن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:14 مساءً - كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم الحسن، حيث دارت الكثير من الشائعات حولهما خلال الفترة الماضية، وقد تسبب غياب تيم الحسن عن حضور حفل جوائز “ جوي أوردز” مع وفاء الكيلاني، في ازدياد الشائعات حولهما.

وأكدت وفاء في تصريحات إعلامية أن أخبار انفصالهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن سبب غياب تيم حسن هو تصوير مسلسل جديد يعرض في رمضان المقبل، حيث أنه مشغول للغاية ولم يتمكن من حضور الحفل.

رحلة وفاء الكيلاني الإعلامية

وفاء الكيلاني إعلامية مصرية، درست العلوم السياسية في ليبيا، وحصلت على الماجستير في علم النفس، وكانت بدايتها في عالم الإعلام من خلال تقديم برامج المنوعات في شبكة راديو وتليفزيون العرب عام 1997 وحتى 2004.

أبرز أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة

كما عملت مع شبكة تليفزيون روتانا وقدمت من خلاله برنامجها التليفزيوني “ضد التيار” عام 2007، وقدمت برنامج “بدون رقابة” عام 2009 على شاشة LBC، و"نورت" على شاشة MBC عام 2012.

وواصلت ظهورها على شاشة MBC من خلال عدة برامج، وهي برنامج “الحكم” في 2014، ثم "المتاهة" في 2015 و"تخاريف" في 2018، وفي عام 2020 قدمت برنامج “السيرة” على قناة DMC.

زيجات وفاء الكيلاني

تزوجت وفاء الكيلاني من الإعلامي اللبناني طوني ميخايل، وأنجبت منه ابنتها جودي عام 2009، وفي 2011 أنجبت ريان، ولكن انتهت الزيجة بالانفصال، وفي 2017 تزوجت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنان السوري تيم حسن، ولا يزال الثنائي معًا حتى اليوم.

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