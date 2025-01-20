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وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تيم الحسن - أخبار كلمتك

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وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تيم الحسن - أخبار كلمتك

وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها تيم الحسن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:14 مساءً - كشفت الإعلامية وفاء الكيلاني حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان السوري تيم الحسن، حيث دارت الكثير من الشائعات حولهما خلال الفترة الماضية، وقد تسبب غياب تيم الحسن عن حضور حفل جوائز “ جوي أوردز” مع وفاء الكيلاني، في ازدياد الشائعات حولهما.

وأكدت وفاء في تصريحات إعلامية أن أخبار انفصالهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن سبب غياب تيم حسن هو تصوير مسلسل جديد يعرض في رمضان المقبل، حيث أنه مشغول للغاية ولم يتمكن من حضور الحفل. 

 

رحلة وفاء الكيلاني الإعلامية

وفاء الكيلاني إعلامية مصرية، درست العلوم السياسية في ليبيا، وحصلت على الماجستير في علم النفس، وكانت بدايتها في عالم الإعلام من خلال تقديم برامج المنوعات في شبكة راديو وتليفزيون العرب عام 1997 وحتى 2004.

أبرز أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة

 كما عملت مع شبكة تليفزيون روتانا وقدمت من خلاله برنامجها التليفزيوني “ضد التيار” عام 2007، وقدمت برنامج “بدون رقابة” عام 2009 على شاشة LBC، و"نورت" على شاشة MBC عام 2012.

وواصلت ظهورها على شاشة MBC من خلال عدة برامج، وهي برنامج “الحكم” في 2014، ثم "المتاهة" في 2015 و"تخاريف" في 2018، وفي عام 2020 قدمت برنامج “السيرة” على قناة DMC.

زيجات وفاء الكيلاني

تزوجت وفاء الكيلاني من الإعلامي اللبناني طوني ميخايل، وأنجبت منه ابنتها جودي عام 2009، وفي 2011 أنجبت ريان، ولكن انتهت الزيجة بالانفصال، وفي 2017 تزوجت الإعلامية وفاء الكيلاني من الفنان السوري تيم حسن، ولا يزال الثنائي معًا حتى اليوم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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