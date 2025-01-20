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الرياضة - 09:35 - الرئيس الفلسطيني مهنئا ترامب: «مستعدون للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:35 - الرئيس الفلسطيني مهنئا ترامب: «مستعدون للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:35 - الرئيس الفلسطيني مهنئا ترامب: «مستعدون للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:35 مساءً - هنَّأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

وقال عباس في تهنئته لـ دونالد ترامب: «إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.. دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، وأن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم».

وأدى دونالد ترامب، مساء الاثنين (بتوقيت القاهرة) اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسبقه في ذلك أداء جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونجرس.

وأطلقت المدفعية طلقاتها فور أن أدى ترامب باليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكابيتول، لكنه سيكون الآن داخل مجمّع الكونجرس بسبب البرد القارس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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