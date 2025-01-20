الرياضة - 09:55 - أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل اليوم 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:55 مساءً - باقات الإنترنت المنزلي.. الكثير من المواطنين يبحثون عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت المنزلي، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر يناير 2025.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «we» أنه من أجل استمرارها في تحسين شبكة الإنترنت وزيادة سعة التحميل لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت المنزلي، قامت بتعديل باقات أسعار الإنترنت الجديدة.
أسعار باقات الإنترنت المنزلي اليوم الاثنين 20 يناير 2025
- سعر باقة ميجا 250 جيجابايت يبلغ 604.2 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة ميجا 600 جيجابايت يبلغ 1185.6 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة ميجا 1 تيرا بايت يبلغ 1778.4 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة الترا 250 جيجابايت يبلغ 798 جنيهًا شهريًّا.
- سعر باقة الترا 600 جيجابايت يبلغ 1402.2 جنيه شهريًّا.
أسعار باقات الإنترنت المنزلي
- سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت يبلغ 2006.4 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة سوبر 140 جيجابايت يبلغ 239.4 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة سوبر 200 جيجابايت يبلغ 330.6 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة سوبر 250 جيجابايت يبلغ 410.4 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة سوبر 400 جيجابايت يبلغ 649.8 جنيه شهريًّا.
- سعر باقة سوبر 600 جيجابايت يبلغ 850 جنيهًا شهريًّا.
- سعر باقة سوبر 1 تيرا بايت يبلغ 1550.4 جنيه شهريًّا.
أرخص باقات نت we الشهرية للموبايل
- باقة 625 ميجا يبلغ سعرها 10 جنيهات.
- باقة 1، 375 ميجا يبلغ سعرها 20 جنيها.
- باقة 3250 ميجا يبلغ سعرها 40 جنيها.
أرخص باقات نت فودافون الشهرية للموبايل
- باقة 1750 ميجا يبلغ سعرها 32 جنيه.
- باقة 4000 ميجا يبلغ سعرها 60 جنيه.
- باقة 7250 ميجا يبلغ سعرها 105 جنيهات.
أرخص باقات نت أورنج الشهرية للموبايل
- باقة 1، 000 ميجا يبلغ سعرها 20 جنيها.
- باقة 1، 750 ميجا يبلغ سعرها 32 جنيها.
- باقة 3، 250 ميجا يبلغ سعرها 50 جنيها.
أرخص باقات نت اتصالات «إي آند مصر» الشهرية للموبايل
- باقة 1، 800 ميجا يبلغ سعرها 40 جنيها.
- باقة 2500 ميجا يبلغ سعرها 60 جنيها.
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