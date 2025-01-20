الرياضة - 09:55 - بعد تفعيلها رسميا.. خطوات إجراء مكالمات واي فاي على «الآيفون» و«الأندرويد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:55 مساءً - خطوات تشغيل مكالمات الواي فاي.. بعد إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الاثنين، خدمة الاتصال عبر الواي فاي «WiFi Calling» في مصر، نعرض لكم في السطور التالية خطوات إجراء مكالمات واي فاي على الآيفون والأندرويد.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية التقليدية وإرسال الرسائل النصية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية (WiFi)، بدلاً من الاعتماد على شبكة المحمول، مما يساعد في تحسين جودة الاتصال داخل المنازل والمباني المرتفعة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة.

خطوات تشغيل مكالمات الواي فاي

وتقدم كلمتك في السطور التالية كل ما يخصخطوات تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة الآيفون والأندرويد، ويمكنكم متابعة التحديثات الخدمية من هنــــا.

خطوات تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة الآيفون

- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

- انقر فوق Cellular، وحدد Wi-Fi Calling.

- حرك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر.

- حدد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

خطوات تشغيل مكالمات الواي فاي على أجهزة أندرويد

- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق الإعدادات.

- انقر فوق الشبكات والإنترنت.

- حدد شبكة الهاتف المحمول.

- شغّل الاتصال عبر Wi-Fi.

تعليمات بشأن اختلاف مسميات الأجهزة

- تحقق من مشغل شبكة الجوال للحصول على الإرشادات الخاصة بالجهاز، فالتسمية تختلف قليلاً بناءً على العلامة التجارية للهاتف المحمول.

وإذا كان لديك جهاز قديم بدون إمكانيات الاتصال بشبكة WiFi، فيمكنك تنزيل تطبيقات مثل Skype أو WhatsApp لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر الإنترنت، لكن مع التطبيقات التابعة لطرف ثالث، لن يتم تحويل مكالماتك إلى شبكة خلوية عندما تخرج من نطاق WiFi مثل مكالمات WiFi الأصلية أو المضمنة.