الرياضة - 06:56 - تخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - زفت وزارة الداخلية بشري سارة، للمواطنين بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73، من خلال منح تخفيضات 50% على المطاعم والشوادر، وذلك تحت رعاية مبادرة كلنا واحد التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المبادرة الرئاسية، منحت للمواطنين تخفيضات خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى 50% يوم السبت الموافق 25 يناير إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 50% بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.