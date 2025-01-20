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الرياضة - 06:56 - تخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - تخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - تخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:56 مساءً - زفت وزارة الداخلية بشري سارة، للمواطنين بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73، من خلال منح تخفيضات 50% على المطاعم والشوادر، وذلك تحت رعاية مبادرة كلنا واحد التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المبادرة الرئاسية، منحت للمواطنين تخفيضات خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى 50% يوم السبت الموافق 25 يناير إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 50% بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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