مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية علاء مرسي في «إش إش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:36 مساءً - يشارك الفنان علاء مرسي، في مسلسل «إش إش» بطولة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025.

ومن المقرر أن يجسد علاء مرسي، شخصية طبال ضمن فرقة أش أش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر.

وكانت منصة شاهد قد طرحت البوستر الفردي لـ انتصار، والتي انتهت من تصوير مشاهدها خلال أحداث العمل إش إش،

أبطال مسلسل إش إش

يشارك في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل إش إِش

وتشهد أحداث مسلسل إش إش، هروب "إش إش” التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من زوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، ويبدأ في رحلة البحث عنها، ويساعدها في الهروب حبيبها الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.