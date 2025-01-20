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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية علاء مرسي في «إش إش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية علاء مرسي في «إش إش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية علاء مرسي في «إش إش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 06:36 مساءً - يشارك الفنان علاء مرسي، في مسلسل «إش إش» بطولة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025.

ومن المقرر أن يجسد علاء مرسي، شخصية طبال ضمن فرقة أش أش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر.

علاء مرسي

وكانت منصة شاهد قد طرحت البوستر الفردي لـ انتصار، والتي انتهت من تصوير مشاهدها خلال أحداث العمل إش إش،

مسلسل إِش إش
مسلسل إِش إش

أبطال مسلسل إش إش

يشارك في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل إش إِش

وتشهد أحداث مسلسل إش إش، هروب "إش إش” التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من زوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، ويبدأ في رحلة البحث عنها، ويساعدها في الهروب حبيبها الذى يلعب دوره الفنان محمد الشرنوبي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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