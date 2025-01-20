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الرياضة - 08:36 - الزمالك يقترب من الموافقة على رحيل زيزو في خطوة مفاجئة.. والحسم غدًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - الزمالك يقترب من الموافقة على رحيل زيزو في خطوة مفاجئة.. والحسم غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - الزمالك يقترب من الموافقة على رحيل زيزو في خطوة مفاجئة.. والحسم غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:36 مساءً - يبدو أن أيام أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باتت معدودة، وذلك بعدما استقر مجلس إدارة القلعة البيضاء على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما علمته "بوابة الأسبوع" من مصادرها الخاصة داخل نادي الزمالك، فإن مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر بشكل كبير على بيع زيزو للاستفادة من المقابل المالي، بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وجاء قرار نادي الزمالك بالاستغناء عن خدمات زيزو، بسبب صعوبة توفير المبلغ المطلوب لتجديد تعاقد اللاعب في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي الأبيض في الفترة الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأسبوع"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيحسم مصير زيزو غدًا، بعد عقد جلسة مع اللاعب ووالده، وشدد على أن الأقرب حتى الآن هو الموافقة على أحد العروض المقدمة له.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت خروج العديد من التصريحات لمسؤولي القلعة البيضاء الذين أكدوا على ثقتهم في بقاء زيزو، بالإضافة إلى التأكيد على التوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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