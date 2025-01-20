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سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش 105-61 في الدوري السوبر - أخبار كلمتك

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سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش 105-61 في الدوري السوبر - أخبار كلمتك

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش 105-61 في الدوري السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:25 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 105-61، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

 

الزمالك وطلائع الجيش 

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
16/14
47/36
80/45
105/61

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة،  لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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