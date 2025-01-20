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طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

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طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:54 مساءً - طرحت منصة شوفها البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو، مما زاد اهتمام الجمهور لمتابعة العمل المنتظر عرضه قريبًا.

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وظهر الأبطال وفي الخلفية يوجد قصر كلاسيكي قديم، ومن المقرر أن يبدأ عرضه يوم الأربعاء 22 يناير الجاري عبر المنصة في جميع الدول. 

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ومن المقرر عرض المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الثانية لرنا رئيس كذلك على تطبيق Twist TV.

 

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

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والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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