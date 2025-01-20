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مشاهير العرب - «سامح الصريطي» يشارك في تدشين فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «سامح الصريطي» يشارك في تدشين فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سامح الصريطي» يشارك في تدشين فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:35 مساءً - يسافر الفنان القدير سامح الصريطى إلى بغداد يوم ٢٧ من الشهر الجاري للمشاركة فى تدشين فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية ليعود بعدها لاستكمال دوره فى مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وإخراج معتز حسام الدين.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري، تدشين فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٥، حيث سيتم رفع علم العاصمة وإعلان برنامج الانشطة التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، في حضور وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الذي يضم الفنان القدير سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية العربية والاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد والكاتب الصحفي علاء ثابت سفير الاقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٤.

وتتضمن الفعاليات مؤتمر الرياضة ودعم السياحة، بالتزامن مع اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي يعقد اجتماعاته في العراق، في حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والسفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وجميع وزراء الشباب والرياضة في الوطن العربي.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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