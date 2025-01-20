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معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

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معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

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معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:40 مساءً - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، كتاب "أسباب الطرب في نوادر العرب" للويس شيخو، ضمن إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 23 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

يُعتبر الكتاب من أهم أعمال الأديب والمؤرخ الأب لويس شيخو، الذي يُعد أحد أبرز المهتمين بالتراث العربي الذي يحتوي على مجموعة من الحكايات الأدبية الطريفة التي تمتزج فيها الحكمة بالفكر العميق، وتبرز فيها الصنعة الأدبية بسلاسة ودون تصنُّع.

وجمع "شيخو" العديد من الطرائف الأدبية من الكتب النادرة التي طالما كانت محط اهتمامه، واستنسخ هذه الطرائف خلال زياراته للمكتبات الكبرى في رحلاته بين دول أوروبا والشرق، ليضمها إلى مكتبته الخاصة، وجمعها في كتابه "أسباب الطرب في نوادر العرب"، ليقدم نافذة على هذا التراث الأدبي الغني.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانًا جديدًا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة، وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقدمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر، بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، والسير الذاتية، وأدب الرحلات، والفلسفة، والدراسات الشعبية، والفن التشكيلي، والنقد الأدبي، والمسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض، الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د.مسعود شومان، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، برئاسة تغريد كامل، وصمم غلاف الكتاب د.إنجي عبد المنعم.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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