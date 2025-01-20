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متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

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متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:54 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا،حيث تسقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (محافظة مطروح والصحراء الغربية) تمتد مساء إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الدقهلية) على فترات متقطعة.

 

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على مناطق من (الشرقية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - الإسماعيلية - السويس) على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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