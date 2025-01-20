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إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:49 مساءً - أصيب مستوطنان في عملية إطلاق نار قرب قرية الفندق شرقي مدينة قلقيلية بـ الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 

وأعلنت وسائل إسرائيلية، أن المستوطنين المصابين كانا ملثمين وعنصر أمن إسرائيلي شعر بالخوف منهما وأطلق عليهما النار.

 

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

 

و قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتسي هاليفي، اليوم الإثنين: “علينا أن نستعد لعمليات كبيرة في  الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة”.

جيش الاحتلال يستعد لعملية كبيرة في الضفة الغربية 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها، أن جنديا بجيش الاحتلال لقى مصرعه، وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة بعد تفجير عبوة في آلية عسكرية خلال اقتحام الجيش بلدة طمون بالضفة الغربية.

صفقة تبادل الأسرى

وأكدت حركة حماس، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد السبت القادم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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