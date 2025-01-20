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نبيل فهمي: ترامب يحاول إعادة صفقة القرن والاحتلال يعمل على تفتيت الدول العربية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:04 مساءً - قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق: إن دونالد ترامب يتحدث عن أمريكا ذاتية وانعزالية، وأؤيد الرئيس الأمريكي في عدم استخدام أمريكا للقوة العسكرية خارج حدودها، ورأيه حول النزاع مع أوكرانيا.

 

إعادة صفقة القرن 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:  ترامب أكيد سيحاول إعادة صفقة القرن، والتعامل معه يجب أن يكون بصوت واضح وعادل، وطرح الأفكار والحلول للنزاع والقضية.

 

ميل وزير الخارجية الأمريكي إلي إسرائيل 

ولفت إلي أن ماركو روبيو وزير خارجية ترامب يميل أكثر إلى إسرائيل، مشيرًا إلي أن إتفاق غزة لن ينفذ بالكامل بشكل سلس ونتنياهو يريد رفع الضغط من عليه.

 

 

تفتيت الدول العربية 


وأكد: أنه يتم بالفعل إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتفتيت الدول العربية، ويقوم بذلك تركيا وإسرائيل، مشيرًا إلي أن الموقف السعودي جيد وليس جديد ويتحدث عن التطبيع عند إقامة دولة فلسطينية فقط

 

وتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن تستمر التهدئة في غزة، لكن سيبقى الاحتلال الضمني للقطاع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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