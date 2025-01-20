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الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

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الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:54 مساءً - كشف الملحن الشاب خالد سلطان، مفاجأة عن التفاصيل الكاملة لمشاركة المطرب أحمد شيبة، وطارق الشيخ في دراما رمضان 2025.

وقال خالد سلطان، إن الثنائي سيقدمان العديد من المفاجأت في الأيام المقبلة، منها رباعيات، في مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي، ومسلسل “حكيم باشا” للفنان مصطفى شعبان.

وأكد “سلطان”، أن هناك الكثير من الأغاني في هذه المسلسلات، مشيرًا إلى أن المطرب الشعبي طارق الشيخ، يشارك في في غناء تتر مسلسل “حكيم باشا”، الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى شعبان.

وتأتي أغنية التتر، من الحان خالد سلطان، ويقدم أيضًا الشيخ ما يقرب من ٨ رباعيات في أحداث المسلسل، من ألحان خالد سلطان توزيع نوار البحيري، وإضافة ٦ كلمات للشاعر رضا المصري.

وأوضح، الملحن خالد سلطان، أن المطرب أحمد شيبة، انتهى من تسجيل أغنية تتر مسلسل فهد البطل الذي يجسد بطولته الفنان أحمد العوضي.

وتشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي خناقة شعبية بينه وبين بعض البلطجية الذين يعيشون في نفس المنطقة، بسبب تعديهم على رجل كبير في السن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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