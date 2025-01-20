مونديال كرة اليد، تعرف على مباريات مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:29 مساءً - كرة اليد، اكتمل عقد مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 29، المقامة حاليًّا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الرابعة وترتيبها كالتالي:

آيسلندا - 4 نقاط

مصر - 4 نقاط

سلوفينيا - 2 نقاط

كرواتيا - 2 نقاط

الأرجنتين - بدون نقاط

كاب فيردي - بدون نقاط

مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي موعدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × أيسلندا - 9:30 مساء

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - 9:30 مساء

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 9:30 مساء

وجاء ترتيب المجموعتين الأولى والثانية كالتالي:

المجموعة الأولى:

الدنمارك – 4 نقاط

ألمانيا – 4 نقاط

إيطاليا – نقطتان

سويسرا – نقطة واحدة

جمهورية التشيك – نقطة واحدة

تونس – بدون نقاط

المجموعة الثانية:

فرنسا – 4 نقاط

المجر – 3 نقاط

هولندا – نقطتان

النمسا – نقطتان

مقدونيا الشمالية – نقطة واحدة

قطر – بدون نقاط

كواليس إصابة أحمد هشام دودو

وأعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا أمس الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد هشام دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 أمس الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.

منتخب مصر يهزم كرواتيا في مونديال كرة اليد

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزا هاما على نظيره الكرواتي بنتيجة (28-24)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة (14-11) على أصحاب الأرض منتخب كرواتيا.

موعد مباراة منتخب مصر في الدور الرئيسي

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة صاحب المركز الأول في المجموعة السابعة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير.

محمد علي أفضل لاعب في مباراة مصر وكرواتيا

وحصل محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على جائزة أفضل لاعب في مباراة كرواتيا، بعد تصديه لعدد كبير من هجمات أصحاب الأرض.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

بهذه النتيجة أنهى المنتخب الوطني مشاركته في دور المجموعات محتلا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، من الفوز في مبارياته الثلاثة أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر، كلمتك

مشوار منتخب مصر في مونديال كرة اليد

وبدأ المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة بتحقيق فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25)، قبل الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين بنتيجة (35-24)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام منتخب كرواتيا.

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