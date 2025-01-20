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الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظا بالتعرف على وردة وقدمنا معا أروع الأغاني - أخبار كلمتك

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الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظا بالتعرف على وردة وقدمنا معا أروع الأغاني - أخبار كلمتك

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظا بالتعرف على وردة وقدمنا معا أروع الأغاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:34 مساءً - قال الملحن  صلاح الشرنوبي إنه كان سعيد الحظ خلال مشواره الفني بالتعرف على المطربة الراحلة وردة.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس: قابلت الأستاذ عمر بطيشة الشاعر الكبير، وكان سبب في تعرفي علي المطربة وردة، ومن وقتها حصل تعاون رائع أثمر عن العديد من الأغاني المهمة والناجحة جدا، وكانت نقلة  في مشواري الفني، وقدمنا اغنية  بتونس بيك وحرمت أحبك وآخر أعمالي معها كانت أغنية آن الأوان.

 

طفرة في مشواري ومشوارها

أضاف: قدمنا معًا أيضًا نار الغيرة، مواسم، ياليل، وهذه الأغاني كانت طفرة فى مشوارها ومشواري الفني بشكل جديد وعصري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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