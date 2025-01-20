الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظا بالتعرف على وردة وقدمنا معا أروع الأغاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:34 مساءً - قال الملحن صلاح الشرنوبي إنه كان سعيد الحظ خلال مشواره الفني بالتعرف على المطربة الراحلة وردة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس: قابلت الأستاذ عمر بطيشة الشاعر الكبير، وكان سبب في تعرفي علي المطربة وردة، ومن وقتها حصل تعاون رائع أثمر عن العديد من الأغاني المهمة والناجحة جدا، وكانت نقلة في مشواري الفني، وقدمنا اغنية بتونس بيك وحرمت أحبك وآخر أعمالي معها كانت أغنية آن الأوان.

طفرة في مشواري ومشوارها

أضاف: قدمنا معًا أيضًا نار الغيرة، مواسم، ياليل، وهذه الأغاني كانت طفرة فى مشوارها ومشواري الفني بشكل جديد وعصري.

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