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ارتفاع الجلوتوفيد وانخفاض الجلوتين، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع الجلوتوفيد وانخفاض الجلوتين، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الجلوتوفيد وانخفاض الجلوتين، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:34 مساءً - أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ ارتفع سعر طن الجلوتوفيد نحو 400 جنيه، مقابل انخفاض أسعار الجلوتين 1000 جنيه في الطن.

انخفاض أسعار الذرة المستوردة والصويا خلال تعاملاتها السابقة

هذا في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذرة المستوردة وعلف الصويا انخفاضات خلال الفترة الماضية، كان أخرها خلال تعاملات أول أمس؛ إذ انخفضت أسعار الصويا نحو 200 جنيه في الطن، والذرة المستوردة نحو 100 جنيه في الطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل  سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 13500 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12600 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14100 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن  أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 935.6  جنيه، بارتفاع 29 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15650 جنيهًا، بارتفاع 54.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18500 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19500 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 11500 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13200 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 15800 جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن  أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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