الرياضة - 11:55 - بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين ومحلات تجارية - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها - أخبار كلمتك

مسلسل صفحة بيضا الحلقة الثالثة، سقوط والدة حنان مطاوع من الشرفة بعد تلقيها خبر وفاة ابنتها - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

الملحن خالد سلطان يكشف مفاجأة عن رباعيات شيبة وطارق الشيخ في دراما رمضان - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل روح جدو (صور) - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

مصر تنظم ورشة عمل تحت عنوان الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والاستدامة - أخبار كلمتك

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025 - أخبار كلمتك

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

رئيس بنما يرد على ترامب بعد إعلان اعتزامه استعادة القناة خلال خطاب التنصيب - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

معرض الكتاب 2025.. «قصور الثقافة» تصدر كتاب «أسباب الطرب في نوادر العرب» لـ لويس شيخو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تعرف على ماقاله بن مبارك بمؤتمر دعم اليمن الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على ماقاله بن مبارك بمؤتمر دعم اليمن الليلة - أخبار كلمتك

تعرف على ماقاله بن مبارك بمؤتمر دعم اليمن الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:36 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال كلمته اليوم الاثنين في اجتماع دولي هام، على الأوضاع الراهنة في اليمن، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية جراء ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.

وأشار بن مبارك إلى أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وتطور الميليشيا في استخدام الألغام البحرية والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، قد أضر بالملاحة الدولية وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات، ما أدى إلى تعطيل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وزيادة التضخم العالمي.

وأوضح أن هذه التحديات ليست طارئة، بل تعكس أيديولوجية متطرفة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، مما يجعل معالجة هذا الخطر أولوية دولية. كما استعرض بن مبارك الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، بدءاً من الانقلاب على الدولة في 2014، ومروراً بالحرب الاقتصادية التي شنتها على الشعب اليمني، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.


وبرغم التحديات، أكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية تمكنت من استعادة دورها في العاصمة المؤقتة عدن، وأطلقت شراكات دولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري. كما أشار إلى جهود الحكومة لتنسيق المساعدات الإنسانية، واستئناف دفع الرواتب والمعاشات رغم القيود الحوثية.

وكشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة قصيرة المدى (2025-2026) التي تركز على تعزيز الاستدامة المالية، استقرار العملة، تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، مكافحة الفساد، وتمكين المرأة. وأكد أن الحكومة وضعت خمس مسارات رئيسية تشمل تحقيق السلام، الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية.

ودعا بن مبارك المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار اليمن كجزء من الأمن الإقليمي والعالمي. كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتنمية القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة.

وختم كلمته بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعمهما المستمر لليمن، داعياً الدول الأعضاء إلى توقيع بيان الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في اليمن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق