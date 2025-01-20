بن عطية يتحدث عن أمر مؤسف يقوم به الحوثي - أخبار كلمتك



اكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الوطنية الجنوبية انه من ‏المؤسف للغاية أن يتمكن الحوثي من تسويق الوهم مستغلًا الجهل والخرافات



وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏مؤسف للغاية أن يتمكن الحوثي من تسويق الوهم مستغلًا الجهل والخرافات، معتمدًا على بروباغندا تروج لحرب دينية بهدف استغلال عواطف العامة.

وتابع بالقول:هذه الاستراتيجية رهنت اليمن، بشعبها وتاريخها وقبائلها، لصراعات تخدم مصالح إيران وتدمر كل مقومات الحياة داخل البلاد، دون أن تقدم أي منفعة لليمن، لا من قريب ولا من بعيد.