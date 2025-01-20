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بن عطية يتحدث عن أمر مؤسف يقوم به الحوثي - أخبار كلمتك

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بن عطية يتحدث عن أمر مؤسف يقوم به الحوثي - أخبار كلمتك

بن عطية يتحدث عن أمر مؤسف يقوم به الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:16 مساءً - كلمتك: خاص

 


اكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الوطنية الجنوبية  انه من ‏المؤسف للغاية أن يتمكن الحوثي من تسويق الوهم مستغلًا الجهل والخرافات


وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏مؤسف للغاية أن يتمكن الحوثي من تسويق الوهم مستغلًا الجهل والخرافات، معتمدًا على بروباغندا تروج لحرب دينية بهدف استغلال عواطف العامة.

وتابع بالقول:هذه الاستراتيجية رهنت اليمن، بشعبها وتاريخها وقبائلها، لصراعات تخدم مصالح إيران وتدمر كل مقومات الحياة داخل البلاد، دون أن تقدم أي منفعة لليمن، لا من قريب ولا من بعيد.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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