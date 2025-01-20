بن عطية يتحدث عن أمر مؤسف يقوم به الحوثي - أخبار كلمتك

اكد نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الوطنية الجنوبية انه من المؤسف للغاية أن يتمكن الحوثي من تسويق الوهم مستغلًا الجهل والخرافات
وقال بن عطية في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
مؤسف للغاية أن يتمكن الحوثي من تسويق الوهم مستغلًا الجهل والخرافات، معتمدًا على بروباغندا تروج لحرب دينية بهدف استغلال عواطف العامة.
وتابع بالقول:هذه الاستراتيجية رهنت اليمن، بشعبها وتاريخها وقبائلها، لصراعات تخدم مصالح إيران وتدمر كل مقومات الحياة داخل البلاد، دون أن تقدم أي منفعة لليمن، لا من قريب ولا من بعيد.
0 تعليق