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تفاصيل جديدة وهامة بشأن قضية القبض على شخص قتل قطة - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة وهامة بشأن قضية القبض على شخص قتل قطة - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة وهامة بشأن قضية القبض على شخص قتل قطة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:16 مساءً - كلمتك: خاص

 


أوضحت شرطة المعلا في محافظة عدن أنها تمكنت من ضبط شخص يدعى ا.ح.م ، بعد تلقيها بلاغًا يفيد بانتحاله صفة طبيب بيطري وقيامه بمزاولة المهنة دون امتلاكه أي مؤهلات أو تراخيص قانونية.

وقال العميد فضل الجحافي مدير شرطة المعلا في تصريح صحفي بأن المتهم كان يدير عيادة بيطرية ويجري عمليات جراحية على الحيوانات، مثل القطط والكلاب والحمير، رغم عدم حصوله على شهادة طبية بيطرية.

ولفت الى ان التحقيقات أفادت بأن المتهم اعترف بأنه ليس طبيبًا بيطريًا، وأنه تعلم هذه المهنة بطرق غير رسمية في صنعاء على يد أطباء بيطريين، فيما لم يتجاوز مستواه التعليمي المرحلة الإعدادية، إضافة إلى عدم امتلاكه ترخيصًا لمزاولة المهنة.

وأشار العميد الجحافي إلى أنه تم تحرير محضر تحقيق بالواقعة وتحويل القضية إلى نيابة الأموال العامة، التي باشرت التحقيق وقررت تمديد احتجاز المتهم إلى حين توفير ضمانة .. مؤكدا أن العديد من المواطنين قدموا شهادات تؤكد قيام المتهم بانتحال صفة طبيب بيطري وإجراء عمليات جراحية غير مرخصة، تسببت في وفاة عدد من الحيوانات، مع تقاضيه مبالغ مالية وصلت إلى 60 ألف ريال يمني عن العملية الواحدة.

وحذر مدير شرطة المعلا من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القضية تتعلق بجريمة انتحال صفة والنصب على المواطنين، وليس كما يروج البعض بأنها قضية تتعلق بمقتل قطة فقط.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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