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بحضور الثقافة.. تعز تختتم تدريبات "صناعة المحتوى الإعلامي وتعزيز الهوية الثقافية" - أخبار كلمتك

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بحضور الثقافة.. تعز تختتم تدريبات "صناعة المحتوى الإعلامي وتعزيز الهوية الثقافية" - أخبار كلمتك

بحضور الثقافة.. تعز تختتم تدريبات "صناعة المحتوى الإعلامي وتعزيز الهوية الثقافية" - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:16 مساءً - كلمتك: خاص

 


شارك مكتب الثقافة بمحافظة تعز، الاثنين، باختتام ورشة تدريبية حول "صناعة المحتوى الإعلامي وتعزيز الهوية الثقافية".

وشهدت الورشة حضوراً مميزاً من وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية البارزة،  بينهم محبوب الجرادي مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة، ورمزي الدميني مدير المتاحف، وأنيس غيلان رئيس منظمة وعي للتراث والتنمية، والأستاذ نجيب عبدالاله مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور منير التبعي رئيس قسم الإعلام، وقاسم إبراهيم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المحافظة.


أعرب عبدالله العليمي مدير مكتب الثقافة عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة، على رأسهم ممثلي منظمة وعي والمدرب المتخصص الصحفي وضاح اليمن عبدالقادر مؤكداً تطلعه إلى مزيد من الفعاليات التي تدعم الشباب وتنمي قدراتهم في مختلف المجالات.


وأكد أن المحافظة بقيادة نبيل شمسان تتجه نحو تبني مشاريع مستدامة كمرحلة تالية للدعم الانساني الطارئ وأن قطاع الثقافة سيحظى بالدعم اللازم لإقامة أنشطة ثقافية مستدامة من شأنها أن تعزز الحلقة بين الثقافة والعاملين في الشأن الإنساني.


واستهدفت الورشة تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى الإعلامي، مع التركيز على أهمية تعزيز الهوية الثقافية في المجتمع.

شارك في الورشة عدد من طلاب أقسام الإعلام، التاريخ، العلوم السياسية، والجرافيكس، حيث تم تقديم محاضرات وورش عمل تناولت مفاهيم وتقنيات حديثة في هذا المجال.  

في ختام الفعالية، كُرِّم المشاركون تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة، وهو ما يعكس الإلتزام بتطوير القدرات والمساهمة في تعزيز الهوية الثقافية للمجتمع.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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