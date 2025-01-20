الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:56 مساءً - نظمت أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن، اليوم الاثنين، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بعنوان "التحديات الدولية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة استرتيجيات المواجهة والتكيف".

شارك في الندوة الأمناء المساعدين للأمين العام، وأمناء الأمانات النوعية والأقسام الجغرافية، بحضور أكثر من 3 آلاف عضو من مختلف أمانات الحزب الجغرافية والنوعية

يأتي هذا المؤتمر ضمن جهود الحزب لتعزيز الوعي الوطني ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي المصري.

أبعاد الأمن القومي المصري

خلال كلمته، استعرض اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أبرز التهديدات التي تواجه مصر، مشيرًا إلى المخاطر التي تمثلها الأوضاع غير المستقرة في دول الجوار مثل السودان، ليبيا، غزة، واليمن، مؤكدًا أن استقرار السودان يُعد عمقًا استراتيجيًا لمصر، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف الداخلي لمجابهة تلك التحديات.

كما شدد فرج على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية، واصفًا إياها بأنها الركيزة الأساسية لضمان استقرار البلاد وحماية حدودها.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، إن: «مصر لأول مرة منذ 4000 سنة تكون مهددة من أربع اتجاهات»، مضيفا: «كان دايما الاتجاه الرئيسي المهدد اتجاه سينا اللي جالنا منه الهكسوس وقمبيز والإسكندر الأكبر والصليبيين والمغول والإرهاب وأخيرا غزة».

وقال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، إن الحزب يهدف من خلال هذه الندوة إلى رفع الوعي العام بالقضايا الوطنية والدولية وتعزيز الحوار بين الجميع حول التحديات الراهنة.

وتحدث اللواء أركان حرب أسامة محمود، المستشار بكلية القيادة والأركان، مشيرا إلى أن انهيار الجيش السوري جاء نتيجة التدخلات الأجنبية المكثفة، مما خلق بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، مضيفا أن إسرائيل تستغل هذا الوضع لتحقيق مكاسب إقليمية، محذرًا من تصدير الجماعات الإرهابية العنف إلى دول الجوار، ما يعمق الأزمات الإقليمية.

وقال محمد مجاهد أمين محافظة الإسكندرية بحزب حماة الوطن:«هذه الندوة تمثل فرصة لفهم أعمق لدورنا جميعا تجاه البلاد ولبداية اتخاذ خطوة في تعزيز دورنا بشكل فعال».