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كولر يطالب الجهاز الطبي بتجهيز تقرير عن حالة مصابي الأهلي - أخبار كلمتك

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كولر يطالب الجهاز الطبي بتجهيز تقرير عن حالة مصابي الأهلي - أخبار كلمتك

كولر يطالب الجهاز الطبي بتجهيز تقرير عن حالة مصابي الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:05 مساءً - طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بتجهيز تقرير طبي عن حالة اللاعبين المصابين لمتابعة تطورات حالتهم. 

ويفقد الأهلي جهود العديد من اللاعبين بسبب الإصابة حيث يعاني أشرف داري من إصابة في العضلة الخلفية، وطاهر محمد طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الامامية ورضا سليم من قطع جزئي بغضروف الركبة ويحيى عطية الله بسبب إجرائه عملية لوجود كسر في عظام الوجه، كريم فؤاد لخضوعه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة جراحة الرباط الصليبي. 

وكان مارسيل كولر قرر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للمران في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ويدخل الفريق بعدها معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية استعدادا للقاء فاركو. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس الأول أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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