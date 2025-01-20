نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:36 مساءً - أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت النائبة، إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص من أجل تفعيل ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن القرار الجمهوري يمثل البعد الإنساني للرئيس السيسي.

وقالت أمل سلامة: إن الرئيس السيسي حريص في كل مناسبة، لإدخال الفرحة في قلوب جميع أبناء الوطن بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة العمل بشكل مكثف من أجل إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيا، ضمن خطة الدولة في عمليات الإصلاح والتأهيل، بما يحافظ على البنيان المجتمعي للدولة المصرية.