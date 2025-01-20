الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

الكشف رسمياً عن الهدف من زيارة عيدروس الزبيدي الى سويسرا - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:الزبيدي والبيض يصلون سويسرا والكشف عن السبب(صورة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - «حماة الوطن» بالإسكندرية ينظم مؤتمرا حاشدا حول «التحديات الدولية والإقليمية».. «فيديو» - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

قمة العرب الطيران 2025 ترسم تحول الصناعة في ظل رؤية السعودية 2030 - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

يوم رئاسي حافل، السيسي يعفو عن 4600 مسجون ويهنئ ترامب ويبحث تطورات غزة مع مستشار النمسا - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو) - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل" - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:36 مساءً - أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت النائبة، إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص من أجل تفعيل ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن القرار الجمهوري يمثل البعد الإنساني للرئيس السيسي.

وقالت أمل سلامة: إن الرئيس السيسي حريص في كل مناسبة، لإدخال الفرحة في قلوب جميع أبناء الوطن بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم.

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة العمل بشكل مكثف من أجل إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيا، ضمن خطة الدولة في عمليات الإصلاح والتأهيل، بما يحافظ على البنيان المجتمعي للدولة المصرية.

اقرأ أيضاً
حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد العفو عن 4600 من المحكوم عليهم

قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في المنوفية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق