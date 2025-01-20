وفد عماني الى صنعاء لبحث اطلاق هذا الامر - أخبار كلمتك

قال مصدر ملاحي في مطار صنعاء إن وفد عماني متوقع إن يصل إلى صنعاء هذا الاسبوع ،

وأكد أن الوفد العماني سيقوم بوساطة انسانية لإطلاق سراح طاقم سفينة جالاكسي.



ويحتجز الحوثيون السفينة جالاكسي ليدر التي ترفع علم جزر الباهاما وطاقمها المكون من 25 فردا والتي سيطرت عليها قوات خاصة تابعة للحوثيين في المياه الدولية في نوفمبر 2023.

وقالت شركتا جالاكسي ماريتايم المحدودة المالكة للسفينة وإس.تي.إيه.إم.سي.أو التي تشغلها يوم الاثنين “الفلبينيون والمكسيكيون والرومانيون والبلغاريون والأوكرانيون الذين كانوا على متن السفينة يأملون بشدة في أن يغادروا اليمن”.

وأضافتا “دخل بعضهم المستشفى بسبب الملاريا ويصعب التكهن بحالتهم النفسية”.

