رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس ترمب بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة الى فخامة الرئيس دونالد ترمب، وذلك بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الاميركية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة والشعب اليمني، عن خالص تهانيه للرئيس ترمب، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية الجديدة، وللشعب الامريكي الصديق كل التقدم والرخاء.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بمواقف الرئيس ترمب خلال ولايته السابقة الى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، معربا عن ثقته بمستقبل واعد للتعاون الثنائي المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما اثنى فخامة الرئيس على ما جاء في خطاب الرئيس ترمب الذي اكد فيه التزام الولايات المتحدة القوي والثابت بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي من اجل انهاء الحروب، وردع الجماعات المارقة وحماية السلم والامن الدوليين.

