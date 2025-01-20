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عاجل:قوات الجيش توجه ضربة عسكرية لجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

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عاجل:قوات الجيش توجه ضربة عسكرية لجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:قوات الجيش توجه ضربة عسكرية لجماعة الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:37 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجهت قوات الجيش بتعز ضربة عسكرية لجماعة الحوثي


وأكدت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من اعطاب رشاش عيار 12,7 تابع للميليشيا في الجبهة الشرقية للمدينة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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